L'Union européenne et les Etats membres saluent la ratification par le Parlement haïtien de l'accord de Paris sur le changement climatique

Port-au-Prince, le 3 février 2017. L'Union européenne et ses Etats Membres en Haïti (Allemagne, Espagne, France et Royaume Uni) saluent la ratification de l'accord de Paris sur le changement climatique par les deux chambres réunies en Assemblée nationale. La ratification d’Haïti de l'accord de Paris, signé à l'occasion de la COP21 de décembre 2015, illustre la détermination de l'État haïtien à réaliser tous les efforts nécessaires pour demeurer un des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre au monde.

Cette ratification permettra à l'État haïtien de respecter les engagements qui ont été pris à Marrakech lors de la COP 22 (novembre 2016), de conforter son statut de membre de l'accord et ainsi d'avoir accès au Fonds vert dont l'enveloppe globale s'élève à 100 milliards USD d'ici 2020.

L'Union européenne et ses Etats Membres continueront à joindre leurs forces à toutes celles qui œuvrent en faveur du défi commun de la lutte contre le changement climatique de sorte à ce que nous puissions, tous ensemble, faire face à un des enjeux majeurs qui se pose à la communauté mondiale et assurer un développement durable de l’humanité.

Contexte

Entré en vigueur le 4 novembre 2016, l’accord de Paris signé à l'occasion de la COP21 de décembre 2015, est désormais ratifié par près de 130 États. L’heure est maintenant à la mise en œuvre.

L’Union européenne finance avec une enveloppe de plus de 354 millions de gourdes (6 millions d’euros) le programme d'Appui à la prise en compte du changement climatique dans le développement national d'Haïti (Programme AP3C). Une partie de ce financement permet à l'État haïtien de renforcer la gouvernance climatique en appuyant le Ministère de l'Environnement, et notamment la Direction Changement Climatique et le Bureau National d'Évaluations Environnementales, dans l'élaboration de la PNCC (Politique Nationale sur le Changement Climatique) et dans le suivi des travaux du CNCC (Conseil National sur le changement climatique).

