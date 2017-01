Tournée de la Compagnie de Danse Martha Graham en Haiti du 18 au 23 janvier 2017

La Compagnie américaine de Danse Martha Graham effectue une tournée promotionnelle en Haïti du 18 au 23 janvier 2017. Le Bureau des Affaires Publiques de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique invite le public en général et les amateurs de danse en particulier à assister aux spectacles suivants qui seront présentés gratuitement: le vendredi 20 janvier 2017 de 6 heures à 8 heures p.m. au Kiosque Occide Jeanty (Champs de Mars), avec les élèves de l’Ecole de danse Joelle Donatien Belot. Le groupe musical Boukman Experyans se produira également à cette occasion.

Le dimanche 22 janvier 2017 de 6 heures à 8 heures p.m., la compagnie se produira également à Jacmel au Centre de Convention (au bord de mer) avec la participation de la troupe de danse "Grand Soleil" de Jacmel.

Un atelier est également prévu avec les étudiants de la section danse de l’Ecole Nationale des Arts (ENARTS), les jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2017.

La Compagnie de Danse Martha Graham est un pionnier dans la danse contemporaine depuis 1926. Aujourd'hui, la compagnie adopte une nouvelle vision au niveau de la programmation qui met en valeur les chefs-d'œuvre de Graham aux côtés d'œuvres nouvellement produites par des artistes contemporains. Avec des spectacles qui offrent un riche récit thématique, la compagnie crée de nouvelles plateformes pour la danse contemporaine et de multiples points d'accès pour le public.

Depuis sa création, la Compagnie de Danse Martha Graham a reçu des éloges internationaux de plus de 50 pays en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie, en Russie et au Moyen-Orient. La Compagnie s'est produite au Metropolitan Opera, au Carnegie Hall, à l'Opéra de Paris, au Covent Garden, au John F. Kennedy Center for the Performing Arts, ainsi que devant les Grandes Pyramides d'Egypte et de l'ancien Théâtre Hérode Atticus sur l'Acropole d'Athènes. En outre, la compagnie a également produit plusieurs films primés diffusés sur PBS et dans le monde entier.

Cette tournée a été entreprise à l’initiative de l'Ambassade des États-Unis en Haiti en coordination avec le Ministère haïtien de la Culture. Ce projet entre dans le cadre des programmes d’échanges supportés par le Bureau des Affaires Publiques de l’Ambassade des Etats-Unis et renforce la compréhension mutuelle et les liens historiques et culturels existant entre les peuples américain et haïtien, et à encourager les institutions culturelles et touristiques locales.

(Fin du texte)