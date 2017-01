L’USAID annonce un nouveau partenariat pour un système de réparation et d’entretienn des équipements biomédicaux en Haïti

Le Projet REPARE lancera un programme de certification pour techniciens haïtiens

Port-au-Prince, le 17 janvier 2017 – En vue de combler un besoin essentiel du système de santé haïtien, l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), la Fondation Kellogg W.K., la Fondation General Electric (GE), et la Fondation Saint-Boniface Haïti ont signé un partenariat visant à former des techniciens haïtiens en génie biomédical pour faciliter la réparation et l’entretien des équipements biomédicaux à travers le projet Reparasyon Pou Amelyore Ekipman Medikal (REPARE).

L’organisation Partners in Health/Zanmi Lasante et le Ministère de la Santé Publique et de la Population participeront également à ce programme.

Le dysfonctionnement des appareils biomédicaux, comme les appareils d'anesthésie pour les opérations chirurgicales et les incubateurs de nouveau-nés, représente un défi majeur pour les professionnels de la santé et a des conséquences dévastatrices pour les patients. Une étude réalisée en 2010 dans sept hôpitaux en Haïti a révélé que sur 115 appareils biomédicaux, 70% d'entre eux étaient dysfonctionnels par faute de réparation et d'entretien et que la plupart auraient pu être réparés. La réparation des équipements par une compagnie étrangère est un service coûteux et prend du temps.

Ce partenariat offre une solution à long terme qui permet de générer des revenus grâce aux frais de réparation et d'entretien. La Fondation GE a fourni du matériel, des pièces et des trousses de maintenance ainsi que des conseils techniques adaptés aux opérations en Haïti. La Fondation Kellogg se charge de la formation tandis que l'USAID assure le financement de l'Hôpital Saint-Boniface où les séances de formation se déroulent dans un atelier doté d’équipements appropriés. L’Hôpital Saint-Boniface dessert 300.000 personnes dans le Sud d'Haïti.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Peter Mulrean a déclaré: «REPARE réunie l'expertise et le soutien financier d'acteurs importants du système de santé haïtien pour faire bénéficier à toute la population de soins de santé appropriés et soutenus par un équipement médical moderne». Selon l’ambassadeur Mulrean « L'objectif à long terme est de créer un système de gestion efficace des équipements biomédicaux en Haïti, et autosuffisant grâce aux sommes perçues pour les services fournis par une équipe élargie de techniciens haïtiens qualifiés».

Après trois ans, 12 stagiaires passeront une évaluation de certification, selon les normes de l'Association pour l'Avancement de l'Instrumentation Médicale (Association for the Advancement of Medical Instrumentation). De plus, les administrateurs hospitaliers et les cliniciens recevront une formation en gestion d’équipement biomédical.