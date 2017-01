Déclaration de la Haute-Représentante - Vice-Présidente Federica Mogherini sur la confirmation de Jovenel Moise comme Président d'Haïti

Je félicite le Président élu d'Haïti, Jovenel Moise, suite à l'annonce, par le Conseil Électoral Provisoire, du résultat définitif des élections présidentielles. Je suis confiante que sous sa présidence Haïti bénéficiera de la stabilité politique et de la bonne gouvernance dont le pays a tant besoin. Toutes les forces politiques devraient maintenant se tourner vers l'avenir et œuvrer ensemble pour le bien-être du pays et de sa population.

Il est en effet urgent de faire face aux nombreux défis en matière d'état de droit, de sécurité citoyenne, de justice et de respect des droits de l'homme, ainsi que d'améliorer les conditions de vie de la population, aggravées par le passage dévastateur de l'ouragan Matthew.

L'Union européenne est pleinement mobilisée et continuera à soutenir Haïti dans tous ses efforts de redressement.

Je voudrais aussi rendre hommage à l'engagement du Président provisoire Jocelerme Privert et de tous ceux qui ont garanti la poursuite du processus électoral et le respect du droit des citoyens à voter librement.