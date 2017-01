Résultats définitifs des élections présidentielles en Haïti

Le Gouvernement espagnol félicite le Conseil Électoral Provisoire haïtien pour la publication officielle des résultats définitifs des élections présidentielles qui ont eu lieu le 20 novembre dernier. Avec la publication de ces résultats, le processus électoral haïtien about it avec succès, ce qui permettra la rénovation démocratique des institutions haïtiennes et l’investiture du Président démocratiquement élu.

Le Gouvernement espagnol transmet sa plus cordiale félicitation au nouveau Président Élu de la République d’Haïti, Jovenel Moïse, pour sa victoire lors des élections présidentielles et exprime son ferme engagement de continuer à collaborer étroitement avec les nouvelles autorités haïtiennes pour la consolidation démocratique et le développement économique et social d’Haïti.

Le Gouvernement espagnol invite aussi tous les acteurs politiques et sociaux d’Haïti à travailler conjointement avec le Président Élu dans la recherche de la prospérité et du bienêtre du peuple haïtien.