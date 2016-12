Report au 3 Janvier 2017 des résulats définitifs de la présidentielle du 20 Novembre: le “Core Group” réagit pour ne rien dire

Le « Core Group » appelle tous les acteurs à attendre la publication officielle des résultats du premier tour des élections présidentielles dans le calme

Port-au-Prince, 29 décembre 2016 - La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et les autres membres du « Core Group » (les Ambassadeurs du Brésil, du Canada, de la France, de l’Espagne, des États-Unis d'Amérique, de l’Union européenne et le Représentant spécial de l'Organisation des États américains) prennent note de la décision du Conseil électoral provisoire (CEP) de reporter la publication des résultats définitifs du premier tour des élections présidentielles du 29 décembre au 3 janvier 2017 et appelle toutes les parties prenantes à attendre la publication officielle des résultats, par le CEP, dans le calme et la sérénité.