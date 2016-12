António Guterres prête serment en tant que prochain Secrétaire général de l'ONU

Le Secrétaire général désigné de l'ONU, António Guterres, a prêté serment ce lundi 12 décembre 2016 en tant que prochain Secrétaire général de l'Organisation. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier 2017 pour un mandat de cinq ans. Ancien Premier ministre portugais et ancien Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Guterres estime que l'Organisation est bien placée pour aider à surmonter les défis mondiaux et renforcer le lien entre la paix et la sécurité, le développement durable et les droits de l'homme.

La dignité humaine sera « au cœur de mon travail », a-t-il dit.

Lors de la cérémonie de prestation de serment du prochain Secrétaire général, les 193 États membres de l'ONU vont également rendre hommage au travail effectué par l'actuel Secrétaire général Ban Ki-moon, au cours de ses dix ans à la tête de l'Organisation.

António Guterres a été nommé Secrétaire général par acclamation par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 octobre, après que le Conseil de sécurité a recommandé de le nommer à ce poste.

La sélection de M. Guterres a eu lieu à l'issue d'un processus historique au cours duquel, pour la première fois, les États membres ont eu des rencontres informelles avec tous les candidats au poste de Secrétaire général, dont sept femmes.

Le Président de l'Assemblée générale, Peter Thomson, a estimé que ces dialogues ont montré la volonté des États membres d'avoir un Secrétaire général indépendant et courageux pour relever les défis actuels dans le monde.