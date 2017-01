Détails Écrit par La Rédaction Publication : 30 décembre 2016 Affichages : 104

Au deuxième tour le 29 janvier 2017, on retrouvera : Fednel Monchery du PHTK face à Patrice Dumont du RPH pour le département de l’Ouest; Jean Marie Ralph Féthière du PHTK et Théodore Saintilus de Pitit Dessalin pour le Nord; Me Kedlaire Augustin du PHTK et Francois Lucas St Vil de Mosanoh pour le Nord- oust; dans le centre Rosny Célestin du PHTK et Abel Descolines du KID; Andrice Riché de l’OPL et Jean Rigaud Bélizaire du Consortium pour la Grand-Anse.

