Écrit par Bureau du Secrétaire de presse de la Maison Blanche Publication : 14 janvier 2017

Aujourd’hui, les États-Unis ont pris des mesures importantes visant à normaliser les relations avec Cuba et à rendre notre politique migratoire plus cohérente. Le Département de la Sécurité Intérieure vient de mettre fin à la politique dite « wet foot/dry foot », mise en place il y a plus de vingt ans et conçue pour une autre époque. À compter de ce jour, les ressortissants cubains qui tenteraient de pénétrer illégalement sur le territoire des États-Unis et qui n’entreraient pas dans le cadre de l’aide humanitaire, feront l’objet d’une mesure d’éloignement, conformément aux lois et aux priorités stratégiques des USA.

