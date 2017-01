Détails Écrit par AlterPresse.org Publication : 17 janvier 2017 Affichages : 82

P-au-P, 16 jan. 2017 [AlterPresse] --- Le délai accordé aux 239 mille étrangers, en majorité des migrant (es) haïtiens, par les autorités dominicaines pour compléter leurs dossiers en vue de l’obtention de leur carte de régularisation, arrivera à terme le 17 juillet 2017. Une prolongation a été déjà donnée en 2016 à ceux et celles qui avaient une résidence d’un an et dont les permis avaient expiré en juin de la même année, précise un document du Groupe d’appui aux réfugiés et aux rapatriés (Garr), datée du 13 janvier 2017, transmis à l’agence en ligne AlterPresse.

