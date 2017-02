Détails Écrit par Images francophones Publication : 25 janvier 2017 Affichages : 285

Le film Je ne suis pas votre Nègre (I am not your Negro), réalisé par Raoul Peck, produit par Rémi Grellety, Raoul Peck et Hébert Peck est nominé aux Oscar 2017 dans la catégorie Meilleur Film Documentaire (Documentary Feature). Le film est une production française, coproduit avec les Etats-Unis, la Belgique et la Suisse.

Lire la suite : Oscars : Raoul Peck parmi les nominés officiels (vidéo)