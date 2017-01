Détails Écrit par Yves Cajuste Publication : 7 janvier 2017 Affichages : 638

Invité par le président du Sénat à venir s’expliquer aujourd’hui devant la Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale du Grand Corps “sur les circontances, la légalité et la déportation présumé du sénateur élu de la Grande-Anse en la personne de Guy Philippe, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Me Camille Junior Edouard a sollicité le report “de cette importante et urgent séance de travail à la plus prochaine date”.

Lire la suite : Dossier du sénateur-élu Guy Philippe: le Président du Sénat Ronald LARECHE tente de sortir la tête...